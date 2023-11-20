انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري والجمبري بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والبوري، والجمبري خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي، والكابوريا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها، بانخفاض جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيه، بانخفاض 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.