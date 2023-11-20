سعر طن حديد عز يتراجع بأكثر من 600 جنيه في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38584 جنيها، بتراجع 301 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40678 جنيها، بتراجع 664 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2435 جنيها، بتراجع 72 جنيها.