سعر الذهب اليوم الخميس يهبط 15 جنيها بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1960 جنيه للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 نحو 2173 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2535 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2897 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 20280 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1985 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 2.27 دولار، بنسبة 0.11% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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