خريطة الأسعار: انخفاض الدواجن واللحوم والسكر وارتفاع الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السكر واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الخميس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذهب يرتفع بشكل طفيف بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار السكر واللحوم والجبن الأبيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البوري والجمبري وارتفاع السبيط بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفاصوليا والبامية وزيادة الكوسة والخيار اليوم بسوق العبور