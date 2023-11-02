ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها بمنتصف التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1700 جنيه للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 نحو 2185 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2550 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1987 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 4.3 دولار، بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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