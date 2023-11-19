سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 19 نوفمبر

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3090 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3124 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2734 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2343 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 21868 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.