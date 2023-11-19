إعلان

BBC

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 19 نوفمبر

03:32 م الأحد 19 نوفمبر 2023

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3090 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3124 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2734 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2343 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 21868 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب السعر الاسترشادي للذهب سعر جرام الذهب سعر الأوقية بالبورصات العالمية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وسيراليون في تصفيات المونديال