سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1810 جنيهات للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 2327 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2715 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 21720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض طفيف 0.08 دولار مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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