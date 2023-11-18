بزيادة جنيهين.. ارتفاع سعر "ساندويتش دومتي" بدءا من اليوم



كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركة دومتي للصناعات الغذائية رفعت سعر منتجها "دومتي ساندويتش" إلى 10 جنيهات بدءا من اليوم مقابل 8 جنيهات قبل الزيادة، بارتفاع جنيهين.

كانت شركة دومتي طرحت منتج "دومتي ساندويتش" في سبتمبر 2018، كخطوة جديدة نحو تحقيق خطة الشركة في التوسع في مجال المخبوزات والأغذية الخفيفة والتي تتميز بارتفاع مجمل ربحها مقارنة بباقي منتجات الشركة.

وساهم طرح شركة دومتي منتج "ساندوتش دومتي" في زيادة أرباح الشركة منذ بداية إصداره، وهو ما دفعها لضخ مزيد من الاستثمارات في خطوط إنتاجه، بحسب ما ذكرته في بيانات سابقة.

وتأسست دومتي عام 1989، وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.