بسبب حرب غزة.. صندوق النقد يدرس "بجدية" زيادة قيمة قرضه لمصر

القاهرة- وكالات:

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة للقرض المقدم لمصر لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 3 مليارات دولار، بحسب وكالة رويترز.

وأرجعت جورجييفا، خلال مقابلة مع رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، دراسة زيادة القرض إلى "الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس".

وقالت إن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار.

لكن الصندوق أجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية على البرنامج حتى الآن، بسبب تأخر تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، وهو ما يؤجل بالتالي صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بمجموع نحو 700 مليون دولار.