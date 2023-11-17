استمرار مغالاة التجار.. هل ينضبط سوق السجائر بعد رفع الأسعار؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركات السجائر عدلت أسعارها خلال الأسبوع الجاري بعد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة.

وأوضح إمبابي، أن هذه الزيادة "في السوق الرسمي" لن تمنع أسعار السجائر في "السوق غير الرسمي" من الزيادة، فالشركات عدلت الأسعار تجنبا لتحقيق خسائر لها فقط.

وأضاف أن الشركات تتحكم فقط في أسعار الإنتاج لديها والأسعار التي تعلنها وفقا لذلك، لكنها لا تستطيع التحكم في الأسعار التي تباع في السوق "غير الرسمي".

وشهدت أسعار السجائر "في السوق الغير رسمية" ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأشهر السابقة، نتيجة تراجع كميات إنتاج الشركات من السجائر بالإضافة إلى التخزين والاحتكار من قبل بعض تجار الجملة، واستمرت هذه الزيادة بعد رفع أسعار السجائر من قبل الشركات الأسبوع الماضي فأصبحت عبوة السجائر تباع بأكثر من السعر الجديد المعلن بكثير.

وكانت شركات السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة.

وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.

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