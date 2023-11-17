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BBC

موقع رسمي: ارتفاع طفيف في سعر الدواجن بالأسواق اليوم الجمعة

11:30 ص الجمعة 17 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة في الأسواق بشكل طفيف، ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 95.03 جنيه بزيادة 32 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 75.08 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.97 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء الدواجن البيضاء

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