سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 16 نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3070 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3103 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2715 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2327 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 21720 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.