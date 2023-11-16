البورصة تعلن تنفيذ بيع 30% من الشرقية للدخان لشركة إماراتية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة الشرقية للدخان، بعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار جنيه.

وتتعلق الصفقة، باتفاقية استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، الموقعة في سبتمبر الماضي.

وكان وزير قطاع الأعمال، قال في بيان حينها، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار بما يعادل مبلغ 19.3 مليار جنيه مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير، أن هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.