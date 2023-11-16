بعد رفع الأسعار.. هل ينتعش سوق السجائر المستوردة والمهربة؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن المستهلك قد يتجه خلال الفترة المقبلة إلى السجائر المستوردة أو المهربة التي تدخل دون تحمل تكلفة ضرائب، بسبب انخفاض أسعارها عن نظرائها التي تُنتج في مصر، مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وأوضح إمبابي، أن السجائر المتداولة بهذه الطريقة لا يكون عليها ضرائب فالبتالي تباع بأسعار أقل من التي تنتج في مصر.

وذكر رئيس الشعبة، أنه لا يعرف أسعار هذه السجائر حاليا، وذلك لعدم وجود رقابة أو تسعير ثابت لهذه الأنواع والتي غالبا ما تتغير كل فترة.

وشهدت أسعار السجائر "في السوق غير الرسمية" ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأشهر السابقة، نتيجة تراجع كميات إنتاج الشركات من السجائر بالإضافة إلى التخزين والاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

وكانت شركات السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة.

وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.

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