ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات، و14 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها، بتراجع 2.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 جنيه و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البامية بين 29 و33 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.