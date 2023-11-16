التصديري للصناعات الكيماوية يعقد لقاءات ثنائية بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية

كتبت- شيرين صلاح:

كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نجاح المجلس في تنظيم أكثر من 65 لقاء ثنائي مع عدد من المشترين الأجانب من عدة دول إفريقية، وذلك خلال مشاركة المجلس بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية لشراء مستلزمات إنتاج ومواد وسيطة ومنتجات نهائية من الشركات الأعضاء بالمجلس.

وأضاف مجيد، في بيان من المجلس اليوم الخميس، أنه جاري استكمال اللقاءات الثانية بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة لمتابعة تنسيق الأعمال خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هذا يأتي في إطار سعي المجلس الدائم لدعم أعضائه، حيث تم تنفيذ عدة لقاءات ثنائية متنوعة بموقع المجلس بالجناح المصري على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية وتنوعت اللقاءات بين مشترين لعدة منتجات من منتجات الأسمدة وكيماويات عضوية وغير عضوية ومتنوعة ومنظفات وغيرها من مواد وسيطة ومنتجات نهائية.

ووفقا للبيان، انعقد المعرض خلال الفترة من 9 إلى 15 من نوفمبر الجاري بمركز مصر الدولي للمؤتمرات.