الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة 7.1% خلال الربع الثالث من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2023 سجل 7.1%، بزيادة 0.1% عن الربع السابق من العام.

ووفقا للبيان، سجل تقدير حجم قوة العمل 31.956 مليون فرد مقابل 30.969 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.2%.

وبلغت قوة العمل في الحضر 13.928 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد.

وأرجع الجهاز سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 893 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وارتفاع المتعطلين بمقدار 94 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 987 ألف.

وسجل عدد المتعطلين 2.263 مليون متعطل بنسبة 7.1% من إجمالي قوة العمل (1.254مليون ذكور، 1.009 مليون إناث) مقابل 2.169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره 94 ألف متعطل بنسبة 4.3%، وبارتفاع قدره 13 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.6%.