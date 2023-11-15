أكثر من 35 نوعًا وأقل من سعر السوق.. الأسعار الرسمية للسجائر بعد رفعها

القاهرة - مصراوي:

رفعت شركات السجائر العاملة في مصر، أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة.

وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.

ولمعرفة السعر الرسمي بعد الزيادة، هذه الأرقام المعلنة من الشركات لكل نوع بعد زيادة السعر:

بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا.

كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا.

كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا.

كليوباترا-بوكس : 27 جنيهًا.

بوسطن : 27 جنيهًا.

بلمونت : 27 جنيهًا.

كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا.

مونديال: 27 جنيهًا.

مونديال سويتش 27 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا.

فايسروي: 42 جنيهًا.

بال مال: 42 جنيهًا.

دافيدوف بأنواعه بسعر 74 جنيها.

ايفوليف بأنواعه بسعر 59 جنيها.

تايم بأنواعه بسعر 38 جنيها.

سيلكت بأنواعه بسعر 29 جنيها.

تارجت بسعر 29 جنيها.

مانشيستر بسعر 37 جنيها.

عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيهًا.

عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها.

عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

ونستون أحمر: 43 جنيها.

ونستون أزرق: 43 جنيها.

ونستون سيلفر: 43 جنيها.

ونستون كاستر: 43 جنيها.

ونستون توت: 45 جنيها.

كاميل أصفر: 50 جنيها.

كاميل أزرق: 50 جنيها.

كامل اكتيفيت: 53 جنيها.