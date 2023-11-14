العامة للاستثمار تطلق منصة إلكترونية لمنح الرخصة الذهبية خلال أيام

كتب- مصطفى عيد:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية خلال أيام، وهي موافقة جامعة لكل التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، وتصدر خلال ٢٠ يوم عمل فقط.

وأضاف هيبة، بحسب بيان اليوم، أن الاقتصاد المصري شهد تأسيس 32477 شركة في العام المالي الماضي مقابل 30961 شركة في العالم المالي قبل الماضي وهو ما يدل على جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، ومحمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأوضح هيبة، أن الاقتصاد المصري شهد خلال ال 9 سنوات الماضية، طفرة واضحة في البنية التحتية والبيئة التشريعية بغرض زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز الشركات القائمة على التوسع.

وأشار هيبة، إلى أن هذا التوسع أدى إلى قيام 1555 شركة بضخ تمويل إضافي خلال العام المالي الماضي، وتجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي حاجز الـ10 مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وأكد هيبة، على أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، تجدد مرة واحدة، وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي.

وقال محمد بن حمد، وزير التجارة والصناعة القطري، إن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري، لمتانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار، والنتيجة هي أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 5.5 مليار دولار.