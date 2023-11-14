ارتفاع أسعار السمك البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار السبيط الكاليماري والجمبري والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و71 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.