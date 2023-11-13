اتفاق بين مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ونهضة مصر لاستثمار 7 مليون يورو لخلق فرص عمل

اتفاق بين مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ونهضة مص



القاهرة - مصراوي:

أعلنت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) عن توقيع اتفاقية منحة لدعم إحدى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم الفني، بقيادة مجموعة نهضة مصر وبالمشاركة مع المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP).



ويتمثل المشروع في إنشاء "أكاديمية تأهيل الدولية" باستثمارات تبلغ 7.06 مليون يورو، على أن تشارك مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) بنسبة 50% من هذه الاستثمارات بقيمة مالية تبلغ 3.53 مليون يورو متمثلة فى منحة دعم، فيما ستضخ نهضة مصر ال50% المتبقية من الاستثمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستبدأ مجموعة نهضة مصر بإعادة تجديد "مركز بيجام للتدريب" في منطقة شبرا الخيمة، وتحويله إلى "أكاديمية تأهيل الدولية " ؛ أول أكاديمية دولية خاصة فى مصر، لتصبح مؤسسة تعليمية و تدريبية متكاملة تضم مدرسة للتعليم الفني و مركز للتدريب المهني بالإضافة إلى مركز لريادة الأعمال و مكتب للتوظيف بالتعاون مع المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP).

وستتولى شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" المتخصصة في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، إدارة وتشغيل الأكاديمية الدولية.

ستقدم الأكاديمية برامج دراسية و دبلومات فنية معتمدة دولية في أكثر من 12 تخصص مهني في أربع قطاعات اساسية: قطاع الصناعة، قطاع السياحة و الضيافة، قطاع التشييد و البناء، و قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تقدم الأكاديمية مجموعة متنوعة من برامج التدريب المهني في مختلف التخصصات الفنية لبناء مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الى جانب المساهمة في رفع كفاءة العمالة المصرية فى القطاعات الفنية ذات الأولوية طبقا للمعايير الدولية.

وسوف يقوم مركز التوظيف بالأكاديمية بربط الطلاب والمتدربين بفرص للتوظيف العملي فى كبرى الشركات على مدار فترة الدراسة، و توفير فرص عمل لائقة بعد التخرج.

ومبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل.

أما مجموعة نهضة مصر تأسست عام 1938، وتقدم خدماتها من خلال تسع شركات مختلفة. وفي عام 2021، أسست مجموعة نهضة مصر "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، وهي مؤسسة متخصصة في التعليم والتدريب المهني والفني.