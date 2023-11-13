خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار الذهب والسكر والمكرونة وانخفاض اللحوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر والمكرونة في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وواصل الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار السكر والمكرونة وانخفاض اللحوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت تنخفض في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع اليوم في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

14 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم