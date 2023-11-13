ارتفاع أسعار السكر والمكرونة وانخفاض اللحوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والمكرونة وزيت الذرة والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والجبن الأبيض، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.1 جنيه، بانخفاض 1.73 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.06 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.29 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.35 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 34.98 جنيه، بارتفاع 1.92 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23 جنيها، بارتفاع 1.44 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 47.98 جنيه، بانخفاض 47 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.31 جنيه، بارتفاع 3.89 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.09 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.02 جنيه، بانخفاض 1.87 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 93.47 جنيه، بانخفاض 2.45 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.45 جنيه، بارتفاع 56 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.5 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 109.63 جنيه، بانخفاض 1.48 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 227.74 جنيه، بارتفاع 26 قرشا.

لتر اللبن السائب: 23.36 جنيه، بانخفاض 26 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.7 جنيه، بارتفاع 4.59 جنيه.