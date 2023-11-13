أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و69 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و310 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و195 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيها.