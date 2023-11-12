شعبة الدواجن: تراجع أسعار العلف ألفي جنيه للطن مع بداية الأسبوع الجاري



كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار العلف شهدت تراجعا بنحو ألفي للطن مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن متوسط سعر طن الفول الصويا هبط إلى بين 28 و29 ألف جنيه مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مقابل سعر يتراوح بين 30 و31 ألف جنيه الأسبوع الماضي، كما انخفض متوسط طن الذرة الصفراء بين 12800 و13500 جنيه مقابل 15 ألف جنيه.

وأرجع السيد تراجع أسعار العلف مع هدوء الطلب على الشراء بالسوق، ولكن على الرغم من هذا التراجع فإن مستوى العلف ما زال مرتفعا.

وتأثير انخفاض العلف على سعر الدواجن، قال رئيس الشعبة إن أسعار الدواجن لم تشهد تغيرا.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة عند 68 جنيها عند نفس مستوياتها الأسبوع الماضي، لتباع بالأسواق للمستهلك بين 75 و76 جنيها للكيلو، حسبما ذكر السيد.

وتتراوح كرتونة البيض في المزرعة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري عند نفس مستوياتها الأسبوع الماضي، بين 123 و125 جنيها، لتصل بين 140 و145 جنيها للمستهلك،وفقا لقول رئيس شعبة الدواجن.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.