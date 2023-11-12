خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار الذهب والعدس والسكر وانخفاض الزيت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والعدس في الأسواق اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن وزيت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم مقارنة بأسعاره في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن تتراجع اليوم في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار الحديد الأسمنت ترتفع في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار السكر والعدس وانخفاض الزيت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات