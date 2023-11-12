المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.65% إلى مستوى 23911 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 1.58%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 70.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 37 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 33.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد ارتفع بنسبة 1.36% إلى مستوى 24313 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.