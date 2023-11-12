المالية تنجح في تدبير تمويل تنموي من بنوك بقيمة نصف مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، إنها نجحت في تدبير تمويل تنموي جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، في شراكة جديدة مع بنكي «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات «ضمان».

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذة الشراكة ستسهم في تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.

وأشار البيان إلى، أنه لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموي بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية في إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.