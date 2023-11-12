10 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات.



البطاطس بين 9 جنيهات، و14 جنيها.



البصل بين 15 و20 جنيها.



الكوسة بين 3 و6 جنيهات.



الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.



الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.



الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.



الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.



الملوخية بين 3 و4 جنيهات.



الخيار الصوب بين 5 جنيهات و9 جنيهات.



الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البامية بين 32 و34 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.



الليمون البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.



الجوافة بين 5 و10 جنيهات.



الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.



البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.



البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.