خريطة الأسعار: انخفاض العدس والأرز وارتفاع السكر والدواجن

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار العدس والأرز في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السكر والسكر، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم عند أسعاره في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، يرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع الفاصوليا والبامية وانخفاض الملوخية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع الجمبري والكابوريا وانخفاض السبيط في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار العدس والأرز وارتفاع السكر في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الحديد الأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب في مصر اليوم السبت بمنتصف التعاملات

أسعار الدواجن ترتفع اليوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)