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أسعار الدواجن ترتفع اليوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

02:19 م السبت 11 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم السبت في الأسواق، ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 98.2 جنيه بزيادة 1.02 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.17 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.33 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية معلومات مجلس الوزراء بوابة أسعار مجلس الوزراء

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