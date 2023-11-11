ارتفاع الجمبري والكابوريا وانخفاض السبيط في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الجمبري والكابوريا خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، وفي المقابل انخفضت أسعار السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 59 و63 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بانخفاض 40 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.