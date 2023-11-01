رئيس الفيدرالي: لا نفكر في خفض الفائدة ونراقب تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس

القاهرة - مصراوي:

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن الفيدرالي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة الآن، وانه سيراقب تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا على الاقتصاد.

وأوضح باول في مؤتمر صحفي بعد إعلان تثبيت أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "لا تفكر في خفض الفائدة الآن" مضيفا أن السؤال الشاغل الآن هو "هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا؟".

وقال باول، إن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة لا يدفع بنك الاحتياطي الفدرالي إلى تغيير نهجه في خفض حجم حيازاته من السندات، و"سنحتاج إلى رؤية بعض النمو الأبطأ وبعض التراجع في سوق العمل لاستعادة استقرار الأسعار بالكامل".

ولا يزال معدل التضخم السنوي في أمريكا - الذي سجل 3.7% في سبتمبر - أعلى بكثير من مستهدفات الفيدرالي عند 2%.

وفيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس التي تستمر منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، قال باول إن السؤال يبقى هل تتوسع هذه الحرب أو لا وهل تؤثر على سعر النفط، مضيفا :"حاليا ليس واضحا أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط سيؤثر على الاقتصاد" لكنه أشار إلى أن الفيدرالي سيراقب التطورات وتأثيراتها الاقتصادية.