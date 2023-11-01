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BBC

أسعار النفط تتراجع والأسواق الأمريكية تنتعش بعد تثبيت الفائدة

09:38 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

أسعار النفط

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القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار النفط مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تزامنا مع إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

ووفق بيانات سي إن بي سي عربية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.46% أو 39 سنتا، لتسجل عند التسوية 84.63 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 0.72% أو 58 سنتاً لتغلق مسجلة 80.44 دولار للبرميل عند التسوية.

أما فيما يتعلق بالأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية بعد قرار الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.45%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.72% كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.32%.

أسعار النفط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

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