بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. سعر الذهب اليوم بمصر بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، مساء اليوم الأربعاء.

وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1707 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2194 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2560 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2926 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 20480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1918 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) مساء اليوم الأربعاء، بانخفاض 12.2 دولار، بنسبة 0.61% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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