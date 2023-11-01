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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 1 نوفمبر

03:20 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 2922 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2960 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2590 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2220 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20720 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة السعر الاسترشادي للذهب

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