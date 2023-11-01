خريطة الأسعار: انخفاض الزيت وارتفاع السكر والخيار.. والذهب يقلص خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والسكر في الأسواق اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الجبن والزيت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقلص الذهب خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار الزيت والجبن وزيادة السكر واللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع الجمبري بسوق العبور اليوم

زيادة أسعار الخيار البلدي والكوسة وانخفاض الفاصوليا اليوم بسوق العبور

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)