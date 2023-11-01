سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 35 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بما كان عليه مساء أمس، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات مقلصا خسارته الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1713 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 نحو 2203 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2570 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2937 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 20560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1983 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة طفيفة جدا 2 سنت مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب