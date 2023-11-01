زيادة أسعار الخيار البلدي والكوسة وانخفاض الفاصوليا اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء، وفي المقابل انخفضت أسعار الفاصوليا، والفلفل الحامي، والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس بين 9.5 و12.5 جنيه.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البامية بين 26 و30 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.