المواد الغذائية: استجابات سريعة لمبادرة الحكومة.. وإعلان أسعار السلع قريبا

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية، إن بعض الشركات استجابت سريعا لمبادرة الحكومة لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان، ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا.

وأضاف المنوفي في بيان اليوم، أنه سيكون هناك إتاحة كبيرة من السلع، حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد، وستكون في مختلف للمحافظات ولن تقتصر على القاهرة الكبرى.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي كشف عنها الأسبوع الماضي.

وأوضح مدبولي أنه تم التوافق على عدد من السلع الأساسية بتخفيض تتراوح بين 15 إلى 25%، على أن يبدأ التطبيق من يوم السبت المقبل.

ويعد السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض، هي السلع التي تتضمنها المبادرة، وفقا لما قاله رئيس الوزراء اليوم.

من جانبها، أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، في بيان اليوم، الاشتراك في مبادرة خفض الحكومة، عبر تخفيضات على أسعار منتجاتها من الجبن والألبان.