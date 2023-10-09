رئيس غرفة القليوبية: الغرف التجارية ستتابع وفرة السلع الغذائية بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في مراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وأضاف الفيومي، في بيان اليوم، أن الغرف التجارية ستتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف مواقع الجمهورية لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد.

وأكد الفيومي أن الإتاحة والوفرة هما أهم عاملين في خفض الأسعار، بالإضافة إلى توفر المنافسة العادلة في السوق.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل مبادرة خفض الأسعار التي كشف عنها الأسبوع الماضي، موضحا أنه تم التوافق على عدد من السلع الأساسية بتخفيض تتراوح بين 15 إلى 25%، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وتتضمن هذه السلع السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض، وفقا لرئيس الوزراء.

وأوضح مدبولي أن جزءا كبيرا من مشكلة ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ندرة العرض، مؤكدا أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الأخيرة هي مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.