عمل المرأة.. كلوديا جولدين تفوز بجائزة نوبل للاقتصاد
كتبت - شيماء حفظي:
حصلت الأمريكية كلوديا جولدين، على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023، وفقا لما أعلنته الأكاديمية السويدية اليوم الاثنين، في ختام جوائز نوبل لهذا العام.
وكلوديا جولدين، ولدت عام 1946 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على الدكتوراه عام 1972 من جامعة شيكاغو، وهي أستاذة بجامعة هارفارد، وكامبريدج.
وحسب بيان الأكاديمية، قدمت جولدين، أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون. ويكشف بحثها عن أسباب التغيير، فضلاً عن المصادر الرئيسية للفجوة المتبقية بين الجنسين.
وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، جاكوب سفينسون - وفقا للبيان -إنه "بفضل البحث الرائد الذي أجرته كلوديا غولدين، أصبحنا نعرف الآن الكثير عن العوامل الأساسية والعوائق التي قد يتعين معالجتها في المستقبل".
وسيتم تسليم جوائز نوبل -التي تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدي - في 10 ديسمبر المقبل، وهو يوم ذكرى وفاة ألفريد نوبل.
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