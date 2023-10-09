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بعد زيادته عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

01:57 م الإثنين 09 أكتوبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، وهو ما يأتي تزامنا مع زيادة الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

صعد أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2420 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1851 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 18.2 دولار بنسبة 1% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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