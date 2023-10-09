أسعار البيض بأنواعه اليوم الاثنين في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، اليوم الاثنين في المزرعة، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 123.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 125.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها، ولا تزال الأسعار على مستويات مرتفعة، رغم تقلباتها، مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.
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