سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، مع بداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 23 جنيها خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1833 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 12.71 دولار بنسبة 0.7% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب