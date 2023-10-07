سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع 23 جنيها للجرام حتى تعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 13 جنيها، حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه أمس، ليصل إجمالي ارتفاعاته اليوم إلى نحو 23 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1833 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 12.71 دولار بنسبة 0.7% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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