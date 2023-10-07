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72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

12:13 م السبت 07 أكتوبر 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم أسعار السمك سوق العبور

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