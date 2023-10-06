هيئة البريد تصدر بطاقة تذكارية في الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر

كتب - علاء حجاج:

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن "الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة احتفال سنوي يجدد الروح الوطنية ويحمل ذكريات وعلامات مجد تتوارثها الأجيال على مر العصور؛ لذا تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على مشاركة الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتوثيق هذا الحدث وتخليده.

وأشار فاروق، إلى أن الهيئة أصدرت هذا العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مجموعة طوابع تذكارية مكونة من أربعة طوابع بريدية تعبر عن هذا الانتصار العظيم.

ومقاس البطاقة (١٤ سم في ١٧.٥سم) مكونة من أربعة طوابع مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، أوفست، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.