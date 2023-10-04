البورصة توافق على الشطب النهائي لأسهم العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، التابعة لمجموعة حديد عز.

وسيتم شطب الشركة شطبا اختياريا من جدول قيد الأوراق المالية المصرية.

كما قررت لجنة القيد، حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتباراً من نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير المقيدة (خارج المقصورة ) اعتبارا من يوم الاثنين 9 أكتوبر.

كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قررت الشهر قبل الماضي على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وجاء ذلك بعد أن اشترت شركة حديد عز، المستثمر الاستراتيجي، حصة مساهمي المال العام في "العز الدخيلة" (بنسبة 31%) بقيمة 241 مليون دولار، 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومي، وهو ما جاء ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

واشترت الشركة منذ نحو أسبوع عدد 6,951,496 سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم تمثل نسبة 35.626% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيها، بقيمة بلغت نحو 8.7 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن تمويل شراء هذه الأسهم يأتي من الموارد الذاتية للشركة، ومن خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل من عدد من بنوك التعامل خارج مصر.

ويبلغ رأس المال المصدر والمقيد لشركة العز الدخيلة نحو 1.95 مليار جنيه، موزع على 19,512,037 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للسهم الواحد (ممثلا في تسعة إصدارات).