ننشر موعد صرف أول مرتبات لموظفي الحكومة بالزيادات الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمقرر أن يتضمن تطبيق الزيادات الجديدة التي شملتها حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وبحسب ما حددته وزارة المالية في كتاب دوري، من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر من يوم الاثنين 23 أكتوبر ولمدة 5 أيام تشمل أيضا الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد 24 و25 و26 و29 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد مرتبات أكتوبر زيادات جديدة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي ينتظر إقرارها من البرلمان خلال الأيام المقبلة، وتطبيقها على مرتبات الشهر الجاري، بحسب ما ذكره مسؤولون حكوميون في بيانات سابقة.

ومن بين هذه الزيادات المتعلقة بالموظفين زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

كما تتضمن هذه الزيادات زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

ويستفيد موظفو الحكومة كذلك من زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه سنويا بدلًا من 36 ألف جنيه، والمقرر إقراره من خلال مشروع قانون في البرلمان، وهو ما ينعكس على خفض قيمة الضريبة المخصومة من مرتبات الموظفين مقارنة بما كانت عليه في حال عدم زيادة حد الإعفاء.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في بيان الشهر الماضي، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب في شهر أكتوبر، "بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر".

وأوضحت وزارة المالية، في كتابها الدوري، أنه سيتم صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي لمدة 3 أيام في الشهر الجاري تشمل 8 و9 و10 أكتوبر.

كانت وزارة المالية أعلنت، في بيان أمس، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي ستبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.